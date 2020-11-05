Sözcü yazarı Doğru'dan AKP'ye: Sizin şarkıcınız, "Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı” diye size sesleniyor

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "18 yıldır AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanını sazıyla- sözüyle, varlığı ve benliği, sanatıyla desteklemiş şarkıcı Uğur Işılak, 'Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı' diyen yeni bir şarkı yazıp söyledi.Sizin şarkıcı!Bana söylemiyor.Size sesleniyor. 'Tükettik her şeyi!” düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "AKP milletvekilleri de şarkıcı Uğur Işılak gibi düşünüyor olmalılar ki, Maliye Bakanı'na 'Bundan sonra yapacağınız ne kaldı' diye sormuşlar. BBC Türkçe Servisi'nden Ayşe Sayın'ın haberine göre Damat Maliye Bakanı iktidar partisinin milletvekillerini bakanlık binasına davet edip onlara 3 saat boyunca yapacaklarını anlatmış; 'Olağanüstü bir gelişme ve durum olmadıkça dövize müdahale yok' sözü vermiş. İster inan! İster inanma! Bırakacaklar. Gittiği yere gitsin." ifadesini kullandı.

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