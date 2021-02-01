Sözcü yazarı Doğru: Boş tencere devirdi şahları ve padişahları!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Dünya tarihi yoksul ile zengin sınıfların mücadelesinin tarihidir. Tarih sayfalarında açların baş kaldırışı destana dönüşmüş, şairler 'Açların göz bebekleri' üzerine şiirler yazmış, 'aç kalmaya görsün insan, inançlarını bile yer' denilmiştir. Ve dünya tarihi ayrıca; 'Boş tencere devirdi şahları ve padişahları' gerçeğini de not düşmüştür." düşüncesini dile getirdi.

Doğru, "Kuyruklar ülkesi olduk. Ucuz ekmek kuyruğu. Ucuz elma kuyruğu. Ucuz karnabahar kuyruğu. Bedava yumurta kuyruğu. İş arama kuyruğu." ifadesini kullandı.

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