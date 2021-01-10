Sözcü yazarı Doğru: Boğaziçi'ne partili rektör vidalamanın görünmeyen yüzünde ne var?

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'den belediye başkanı ve milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasına ilişkin olarak, "Boğaziçi'ne partili rektör vidalamanın görünmeyen yüzünde ne var?" diye sordu.

Doğru yazısında, "Boğaziçi'ne atanan yeni rektör Prof. Dr. Melih Bulu, 'CHP'li Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer'e de danışmanlık' yaptım demişti. CHP'liler, 'Ali Dinçer Ankara Belediye Başkanlığı yaptığı yıllarda rektör ilkokul birinci sınıftaydı' diye açıklama yaptılar. Yani ortada kuyruklu bir yalan mı var? Bu açıdan bakınca akla şu soru geliyor: Boğaziçi'ne partili rektör vidalamanın görünmeyen yüzünde ne var? İnsan beyni senaryo, tahmin, yakıştırma, dedikodu, spekülasyon üretiyor bana da gönderiyorlar. Gelen ve gerçek olup olmadığı kanıtlanmamış e-mektuplara göre, yeni rektör Boğaziçi'ne 2 siyasi hedefi gerçekleştirmek için vidalandı: 1- Partili akademisyenleri Boğaziçi'ne yerleştirecek. 2- Boğaziçi'ni Vakıf Üniversitesi'ne çevirecek ve dünyadaki ilk 500 üniversite içine girmemiz için paraya ihtiyaç var gerekçesiyle üniversitenin Bebek sırtlarında Boğaz'a, Kilyos'ta denize bakan çok kıymetli arsalarını özel ellere satacak. Alacaklar arasında Katar birinci sırada… Bu 2 iddianın belgesi yok. Yakıştırma, senaryo, kara çalma, çürütme, spekülasyon olabilir ama doğru da olabilir. Aklınızda bulunsun. Bekleyelim, dikkatle izleyelim. Ateş olmayan Boğaziçi'nden duman çıkmaz diyelim." ifadesini kullandı.