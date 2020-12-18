Sözcü yazarı Doğru:'Beşli müteahhitler'in vergilerine af çıkartanlar, sektörünün vergi rekortmeni Sözcü'ye vergi cezası yağdırıyor

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, gazetesine vergi cezası yazılmasına tepki gösterdi.

Doğru yazısında, "Aynı yıl Hürriyet Gazetesi'ni yayınlayan şirket, sıfır kazanç gösterip sıfır vergi ödedi.Yani hiç ödemedi.Aynı yıl Sabah Gazetesi'ni yayınlayan şirket ise çok düşük bir gelir gösterip ancak 1 milyon lira vergi ödedi. Aynı yıl Sözcü:Normal kazancını gösterdi ve 10.5 milyon lira vergi ödedi.Bu kadar fark! Sıfır'a 10." değerlendirmesini yaptı.

Doğru, "Vergi müfettişi gönderip de 'yılda 200 milyon kamu ilan parası almanıza rağmen siz niçin zarar ediyorsunuz da yılda hiç kamu ilanı almayan Sözcü kâr edip sizin on katınız vergi ödüyor,' diye sorma gereğini niçin duymuyor? Türkiye ekonomisini bugün çok ağır çöküşe götüren “kara delik” olmuş devlet ihalelerini alan 'Beşli Müteahhitlerin' vergilerine af çıkartanlar, sektörünün vergi rekortmeni Sözcü'ye vergi cezası yağdırıyorlar.Merak ediyorum. Geçen hafta bir iş adamı, eski uçağını satıp 65 milyon dolara bir uçak satın aldı. Acaba Maliye bu iş adamına bir vergi müfettişi gönderip de 'sen vergi rekortmenleri arasında yoksun ama 65 milyon dolara uçak alıyorsun, bu ne iştir?' diye sordu mu?" ifadesini kullandı.