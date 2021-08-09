Sözcü yazarı Doğru: Bakan Selçuk gitti, kurnaz zeka galip!

Sözcü yazarı Necati Doğru, Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifasıyla ilgili olarak, "Geminin kaptanından 'Affınızı istiyorum' diyerek istifasını isteyen ve 'affedilerek istifası kabul edilen' Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un topluma bir açıklama borcu var" dedi.

Doğru, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"3 yıl bitti. Bakan Selçuk gitti. Kurnaz zeka galip! Türkiye'nin eğitime ayırdığı yüksek bütçe ile kişi zengin etme, partili hısım akraba kayırma önceliği devam etti. Eğitim kalitesi açısından öğrencilerimiz dünyanın 137 ülkesi içinde 99'uncu sıraya gerilediler. Bizim çocuklarımız PİSA ve TIMSS'da 50 ülke içinde 34'üncü sıraya çakıldılar. Eğitim sistemimiz sıfır çekmeye devam ediyor. Geminin kaptanından “Affınızı istiyorum” diyerek istifasını isteyen ve “affedilerek istifası kabul edilen” Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un topluma bir açıklama borcu var.

Affınızı istediniz. Af istemek ne demek? Kim kabahatli? Özür kimde, kimlerde? Niçin yapamadınız? Kaptan Erdoğan mı sizi gemiden attı, siz mi “gemi batıyor, ben kaçayım” diye düşündünüz? Vizyona kim taş koydu? Açıklayın ne oldu? İstediğin zaman bin. Açıklama yapmadan in. Türkiye! Babanızın gemisi mi?"