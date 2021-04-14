Sözcü yazarı Doğru: Asıl soru "128 milyar dolar erirken kimler gece zengini oldu?" olmalı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Muhalefet partileri haklı olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervinin erime sürecini sorgulayıp, '128 milyar dolar nerede?' diye afişleme yapıyorlar. Asıl soru '128 milyar dolar nerede' değil, asıl soru '128 milyar dolar erirken kimler gece zengini oldu, bunların içinde eş- dost- partili- içeriden bilgi sızdırma imkanı olanlar var mıydı?' olmalıdır." görüşünü savundu.

Doğru yazısında, "128 milyar dolar döviz rezervi; dolar artmasın diye piyasalara devlet bankaları aracılığı ile müdahale edilmesi sırasında eridi. Bu büyük bir kumardı. Kumar oynandı ve tutmadı, döviz rezervleri dibe indi ve sonunda bir 1 dolar: 8.53 TL'yi gördü. Bakan Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bu nedenle 'günah keçisi' yapılıp gönderildi. Bu açıdan bakınca asıl soru; Merkez Bankası rezerv dolarları eridiği dönemde bankacılık sistemi içinde 50 bin doların üzerinde dövizi kimler aldı, Borsa'da olağan olmayan satışları (portföy boşaltma diyorlar) hangi kurum ve kişiler yaptı?” Siz okurların da sabrına sığınarak 20 gün boyunca bu köşede; Berat Albayrak, Lütfi Elvan, Murat Uysal, Şahap Kavcıoğlu, ekonomi danışmanları Jöleli Yiğit Bulut ile Lacili Cemil Ertem, Para Piyasaları Kurulu'nun 6 üyesi, '128 milyar doların kimlere, ne zaman, ne miktarda satıldığı bilgisine' ulaşabilecek insanlar olduğu için açıklasınlar diye çağrı yaptım. Ağızlarına fermuar çektiler. Susuyorlar. Muhalefet sorgulamada haklı; fakat asıl soru 'kim gece zengini yapıldı?' olmalıdır." ifadesini kullandı.