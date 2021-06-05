Sözcü yazarı Doğru: Alt kadroların umutları öldü, gemiyi terk ediyorlar, 19 yıllık gemi battı

Sözcü yazarı Necati Doğru, bugünkü yazısında AKP'nin alt kadrolarında birbiri ardına yaşanan istifalara dikkati çekti. Doğru, "Bunlar alt kadrolar. Umutları öldü. Gemiyi terk ediyorlar. 19 yıllık gemi battı" dedi.

Doğru, bugünkü yazısında, Ankara'da Mamak Belediyesi'nde AKP'li kadın Meclis üyesi Esra Yılmaz'ın "…ben sizi belediyedeki akraba çetelerinizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum… Bir kadın ve anne olarak hakkımı helal etmiyorum…" diyerek istifa ettiğini; istifa eden bir diğer isim 17 yıl il başkanlığı başta olmak üzere yönetici olarak çalışan Sedat Yalçın'ın, "Partinin eski halinin kalmadığını görüyorum. Donanımlı isimler dışarı atıldı. Her alanda liyakatten kaçış var. Belli kesim Tayyip Bey'i sevdiği için oy veriyor ama Bursa Merkez'de parti sıfır" sözlerini; Rize'nin Pazar İlçesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Engin'in de, "Belediye binası tabelasından T.C. yazısı silindi. Yeniden T.C. yazılı tabela asılsın diye iki kez önerge verdim, asmadılar" diyerek görevinden ayrıldığını hatırlattı.

Doğru, yazısının sonunda şunları kaydetti:

"Bunlar alt kadrolar. Umutları öldü. Gemiyi terk ediyorlar. 19 yıllık gemi battı."

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