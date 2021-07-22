Sözcü yazarı Doğru: Ali Demir hâlâ üniversitede görevli ve lojmanda kalıyor, bu haber FETÖ'nün “siyasi ayağının niçin bulunmak istenmediğini” ispatı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, YGS soruların çalınmasıyla gündeme gelen, FETÖ üyeliği ve görevi kesintisiz olarak kötüye kullanma suçundan hakkında 18 yıla kadar hapsi istenen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in üniversitede göreve devam ettiği ve lojmanda kaldığı haberine ilişkin olarak, "Bu haber FETÖ'nün 'siyasi ayağının niçin bulunmak istenmediğini' ispatı" yorumunu yaptı.

Doğru yazısında, "Fetullahçıların devlete sızmak için sınav sorularını çalmalarına zemin hazırladı. Onun döneminde ilk olarak KPSS sorularının çalındığı ortaya çıkınca sınav iptal edildi. Takipsizlik kararı verildi. ÖSYM Başkanı yapıldı. 1.700.000 adayın yarıştığı YGS'de şifre skandalı patlak verdi. Avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavında da iktidar partisi AKP'de görevli karı koca sınavda birinci ve ikinci oldular. Soruşturma açıldı, sonuç çıkmadı. Komiser Yardımcılığı Sınavı'nda soruların önceden bazı kişilere verildiği ve TEOG sınavında da kopya çekilmesine göz yumulduğu belirlendi. Bütün bunlar olduktan 9 yıl sonra Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ev hapsine alındı. FETÖ üyeliği ve görevi kesintisiz olarak kötüye kullanma suçundan hakkında 18 yıla kadar hapsi istendi. Ama o hâlâ üniversitede görevli ve lojmanda kalıyor. Bu haber FETÖ'nün “siyasi ayağının niçin bulunmak istenmediğini” ispatı. Fetullah'ın eski kadroları ile iktidar et ve tırnak gibi…" düşüncesini dile getirdi.