Sözcü yazarı Doğru: 23 Nisan direndi ve kazandı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Milli Egemenlik Bayramı dün bütün yurtta kutlandı. Gözlemlerime dayanarak yazabilirim ki; coşku, sevinç, özlem, minnet duygusu yeniden canlanmıştı.23 Nisan direndi.Ve kazandı." düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "102 yılı doldu. İlk 30 yıl. İlk 50 yıl. İlk 80 yıl.Son 20 yıl. Hep bir ağızdan, hep birlikte, hep aynı ortak duyguyla; 'Egemenlik bir kişiye, padişaha, halifeye, tek adama, tek aileye bırakılamaz' ışığını açık tutmak üzerine geçmişti. Son 20 yıl. 23 Nisan ışığını söndürmek ve padişahlık dönemine dönmenin fenerini yeniden yakmak üzerine harcandı. İktidar partisi başkanı ve Cumhurbaşkanı, elinden geleni ardına koymadı; üzere çalıştı. Başaramadı. Seçimle geldi. Seçimle gidecek. 23 Nisan kazandı." ifadesini kullandı.