Sözcü yazarı Doğru: 2021 yılı kir söktürücü bir yıl olabilir

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, "Yeni yıl tahmini: 2021 yılı kir söktürücü bir yıl olabilir." görüşünü savundu.

Doğru, "Bir yanda makam araçlarında lacivert takım elbiseleri içinde kir kapatıcılar, kir örtücüler, kir gizleyiciler.Lacili saray seviciler. Lacili koltuk düşkünleri. Lacili rant avcıları. Lacili besleme kalemler. Lacili din-diyanet. Lacili tarikat-cemaat. Öbür yanda kir sökücüler. Demokrasi isteyenler. Hukukun üstünlüğünü ve bağımsızlığını bekleyenler. Açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, adaleti, kardeşliği, eşitliği savunanlar. Her eski yıl bir çığlıkla biter. Her yeni yıl bir çığlıkla gelir." düşüncesini dile getirdi.

Doğru yazısında, "Yeni yıl; sesiz çoğunluğun derinliklerinden feryat ederek kir söktürücü çığlıklarla geldi. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı ve mutlu olsun." ifadesini kullandı.