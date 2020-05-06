Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Salgının engellenmesi konusunda büyük bir başarı gösterildiğini düşünmüyorum

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının engellenmesi konusunda Türkiye'nin büyük bir başarı göstermediğini dile getirdi. Toplam vaka sayısının 130 binlere geldiğinin altını çizen Zeyrek, "Bu alanda dünya sıralamasında yedinci ya da sekizinci olmak başarı sayılamaz. Bu sonuçta 'sokağa çıkma kısıtlaması' ile 'şehirler arası geçişlerin kısıtlanması' kararlarının gecikmesi, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettirilmesi, maske dağıtımındaki başarısızlık gibi bir çok etkenin payı vardır." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

Ancak virüse yakalanıp hasta olanların tedavisi konusunda başka ülkelere göre başarı gösterildiğini söyleyebilirim. Konuştuğum hastane yöneticileri, Bilim Kurulu üyeleri şunu söylüyor:

“Hükûmetin ölü sayısını mevcuttan düşük gösterdiği doğrudur. Korona olarak kodlanan ve açıklanan istatistiklerde görünen ölü sayısının yanında bir de korona hastası olarak takip edilen ancak negatif testler nedeniyle korona olarak kodlanmayan ölümler var. Bu ölümler de eklendiğinde ölü sayısı bir buçuk ya da en fazla iki katına çıkabilir. Ancak unutmamak gerekir ki bu durumda dahi karşımıza çıkan rakam, Almanya ve Avusturya dışındaki bir çok Avrupa ülkesine, ABD'ye ye de İngiltere'ye göre çok daha olumludur.”

Yazının devamı için tıklayın