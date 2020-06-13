Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Favicovir isimli ilacın etken maddesi Japonlar'ın 2014'te piyasaya sürdüğü ilacın etken maddesi olan Favipiravir'dir

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Covid-19'a karşı yerli ve millî olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." açıklamasının ardından, basında çıkan haberleri değerlendirdiği yazısında, "Yüzde yüz yerli ve milli diyorsanız, ilacın etken maddesinin de yüzde yüz yerli ve milli olması gerekmez mi? Oysa Favicovir isimli ilacın etken maddesi Japonlar'ın 2014'te antiviral olarak piyasaya sürdüğü 'Avigan' isimli ilacın etken maddesi olan Favipiravir'dir. Bugüne dek birçok ülkeden birçok şirket, Avigan'ın eşdeğerini sentezleyip, başka isimlerle piyasaya sürmüştü zaten" ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek, kimya okurken laboratuvardaki ilk günlerinde salisilik asit sentezi öğrendiklerini belirterek, "Favicovir adlı ilaç kamuoyuna açıklanırken izlenen yöndem, kullanılan dil, bizim o gün laboratuvardan çıkıp 'yaşasın aspirin ürettim' diye kutlama yapmamıza benzemiyor mu?" diye yazdı.