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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Erdoğan'a bu hataları kim yaptırıyor?

05 Eylül 2020 08:24

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara 'keyif çayı' attığı, sosyal mesafenin hiçe sayılaesı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Giresun'da düzenlediği mitingi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de atılan Erdoğan sloganlarını hatırlatarak, "Erdoğan'a bu hataları kim yaptırıyor?" diye sordu.

Zeyrek, "Çok merak ediyorum bu tür detayları kim planlıyor? Erdoğan'ın etrafında kimse bu tür hataların, toplumun önemli bir kesiminde nasıl tepki yarattığını görmüyor mu?" sorularını gündeme getirdi.

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