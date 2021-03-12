Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Dış politikada büyük manevralara hazır olmak lazım!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Dış politikada büyük manevralara hazır olmak lazım!" yorumunu yaptı.

Zeyrek yazısında, "Van minut' krizini anımsadınız mı? Sonrasında Mavi Marmara meselesini. Ya ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığında söylenenleri? Peki ya Filistin'in yetim çocuklarını? Gazze'deki İsrail bombardımanlarını? Hükümet, Mısır ve İsrail'le diyalog kapısı aralayarak Türkiye'nin çıkarları açısından doğru olanı yapıyor olabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki diplomasi istikrar ister. Çok fazla köşeli sözü kaldırmaz. Koşullar sizi bazı konularda geri adım atmak zorunda bırakabilir. O durumlarda doğru olanı yapıyor olsanız dahi, geçmişte yaptıklarınız ve söylediklerinizin tutarsızlığı yüzünden eleştiri oklarından kurtulamazsınız. Bakın göreceksiniz, yakında ABD'yle ilişkiler konusunda da benzer adımlar atılacak. Dış politikada büyük manevralara hazır olmak lazım!" ifadesini kullandı.