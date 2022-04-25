Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Bakan ihraç edebileceğimiz günleri de görebilecek miyiz?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Sahip olduğumuz bilgi, beceri ve yetenek sayesinde mühendis ihraç eder hale geldik" diyen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sözlerini hatırlatarak, "Bu yaratıcılık ve zeka sayesinde kendilerine büyük hayranlık duymakla birlikte, 'acaba sahip olduğumuz bu yaratıcılık, beceri ve zekâ sayesinde ne zaman bakan ihraç eder hale geleceğiz' diye sormadan edemiyorum! Bakan ihraç edebileceğimiz günleri de görebilecek miyiz?" diye sordu.

Zeyrek, "Eminim, ülkemizin deneyimli hekimleri yurt dışına giderken ne diyeceğini bilemeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Karaismailoğlu'nu kıskanmıştır. Acaba ilgili haberleri görünce içten içe 'ihraç etme fikri keşke önce benim aklıma gelseydi' diye hayıflanmış mıdır?" ifadesini kullandı.

Zeyrek, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalma eylemi sonrası yaptığı "Türkiye'de o gün itibariyle elektriği kesik olan hane sayısının 4 milyon değil 278 bin olduğuna" yönelik açıklamasını hatırlattı ve şunları söyledi:

"Yaptığı inanılmaz bir umursamazlık. Tam anlamıyla skandal. EPDK verisi Kılıçdaroğlu'nu doğruluyor ama velev ki Kılıçdaroğlu kuyruklu yalan söylüyor olsun. Sadece bir hanenin elektriği fatura nedeniyle kesikse bunun sorumlusu olarak özür dileyeceğine, 278 bin rakamının düşük olduğuna inanmamızı bekliyor. 278 bin hane demek 1 milyon insan demek. '1 Milyon insanın o gün karanlıkta ve elektriksiz olması normal mi' diye düşünmüyor mu hiç?

...

Bakanlarımızın elektriği, doğalgazı kesik insanları görmezden gelmek için başvurdukları sözcük oyunları yeterince yaratıcı. Koşullar nedeniyle kaybettiğimiz mühendislerin aslında ihraç edildiğini söylemek ise ultra bir zeka gerektiriyor."

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