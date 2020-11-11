Sözcü yazarı Çölaşan: Yandaş medya tepeden gelen emirlere uyarak korkunç bir cinayet işledi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını yaygın ve iktidara yakın medyanın haberleştirmediğini hatırlatarak, "Yandaş medya tepeden gelen emirlere uyarak korkunç bir cinayet işledi. Gazeteciliği öldürdü" görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Berat Albayrak olayında bir kez daha gördük ki gazetecilik öldürülmüştür. Adam görevden ayrılıyor ama iktidardan 27 saat boyunca tık yok… Üstelik yandaş havuz medyasına direktif veriliyor: 'Bu olayı duymadınız, görmediniz, bilmediniz. Asla yayın yapmayacak ve konuya değinmeyeceksiniz…' Ve bizim emir kulu medya (ki medyanın yüzde 95'ini oluşturuyor) iki gün boyunca bu konuda ağzını bile açamadı. Haberi gizledi! Böyle bir olay Türkiye'de ilk kez yaşandı!.." düşüncesini dile getirdi.