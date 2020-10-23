Sözcü yazarı Çölaşan: Türkiye'de FETÖ'cülük suçlamalarını artık ciddiye almıyorum, söylemesi ayıptır ben de yargı kararı uyarınca FETÖ'cüyüm!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ'cü imasında bulunmasının ardından başlayan tartışmaları yorumladı. Çölaşan, "Türkiye'de FETÖ'cülük suçlamalarını artık ciddiye almıyorum, söylemesi ayıptır ben de yargı kararı uyarınca FETÖ'cüyüm!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Karşımıza henüz çıkan bu İyi Parti sorununda ilginç bir olaya tanık olduk. Bir milletvekili partisinin genel başkanına yakın olan İstanbul İl Başkanını FETÖ'cü olmakla suçladı.İl başkanını tanımam etmem… FETÖ'cü olup olmadığını da bilemem. Madem biliyordu niye şimdiye kadar suskun kaldı, durumu yeni mi öğrendi! Ancak şunu da hemen belirteyim, ben artık Türkiye'de bu FETÖ'cülük suçlamalarını ciddiye almıyorum. Nedenini soracak olursanız… Söylemesi ayıptır ama yargı kararı uyarınca ben de bir FETÖ'cüyüm! Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiğimiz iddiasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezasını boşuna vermediler bize!" değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan, "Evet… 'Birileri, bazı görünmez güçler' şimdi İyi Parti'ye el attılar. Görünmez güçler diyorum ama bu işi tezgâhlayanlar falan aslında belli! Dedim ya, biz bu olayların nice benzerlerine geçmiş yıllarda tanık olmuştuk. Amaç bir muhalefet partisini daha böl ve yönet taktiği ile hizaya getirmektir. Önce partide iç savaş (!) çıkarırsın, sonra da ellerini ovuşturarak gereğini yapar ve yaptırırsın.Şimdi sıra geldi İyi Parti üzerinde (parti içinden ve dışından) oynanmak istenen böl ve yönet oyununa! Bu iş epeyce karışık… Bu pilav daha çook su kaldıracak, ama arada Türkiye'ye yazık olacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

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