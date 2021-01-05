Sözcü yazarı Çölaşan: Süleyman Bey acaba evinde yemek yerken yer sofrası kullanıyor mu?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun üs bölgesinde askerlerle yer sofrasında yemek yediği fotoğraf karelerine ilişkin olarak, “O karakolda acaba masa sandalye mi yok! Elbette var ama maksat siyasi şov yapıp fotoğraf çektirmek olunca yere çökmüşler… Üstelik karakolun altyapısının da mükemmel olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Arkada kalorifer petekleri ve klima olduğunu tahmin ettiğim bazı cihazlar var. Elektrik su falan derseniz, onlar da var. Mutfak çok modern…Arkada çamaşır ve bulaşık makineleri ile buzdolabını görüyorsunuz. Yani sonuçta yere çökmeyi gerektirecek herhangi bir husus yok.” yorumunu yaptı. Çölaşan, “Süleyman Bey acaba evinde yemek yerken yer sofrası kullanıyor mu?” diye sordu.

Çölaşan yazısında, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kusura bakmasın ama bu fotoğrafları çektirirken yanlış bir iş yapmış. Şov yapmak tamam, ama bir yere kadar…Üstelik bunları medyaya servis ettiren de kendisi. Şimdi bu fotoğraflar ortaya çıkınca acaba AKP'nin oy oranı mı yükselecek? Bunları gören ahali 'Helal olsun valla hem Bakan Bey'e hem de paşalarımıza, yemeği bile yerde yiyorlar, sonra masaya geçip dua ediyorlar' deyip bunlara oy mu verecek? Acep ne umuyorlar, ne buluyorlar bu siyasi şovlardan?" düşüncesini dile getirdi.