Sözcü yazarı Çölaşan 'Soylu yayını'nı yazdı: Önceki gece, Türk medyası adına bir yol kazası oldu

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HaberTürk'te katıldığı yayına ilişkin olarak, "Önceki gece, Türk medyası adına bir yol kazası oldu. Süreçten kazançlı çıkan bence bir tek kurumdur: Yayın boyunca bol kepçe reklam alan Habertürk televizyonu!" değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan yazısında, "Bakan Bey'e bazı sorular soruldu… Ama Bakan Bey kurnazlık yapıyordu.Soruları dinliyor, geçiştiriyor ve yanıtları istediği gibi, işine geldiği gibi veriyordu. Daha doğrusu vermiyor, ya da veremiyordu. Böylece, iş tavsamaya başladı…Tek kişilik bir gösteri izliyorduk. Tahminim odur ki, programı izlemek için ekran başına oturan milyonlarca insanımızın pek çoğu da kızmaya başlamıştı… Çünkü beklentileri boş çıkmıştı." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan şu ifadeleri kullandı:

Oda tv dün gazetecilerin program boyunca toplam ne kadar konuşabildiğini açıkladı. -Merdan Yanardağ 2 dakika 38 saniye. -İsmail Saymaz 3 dakika 17 saniye. Habertürk görevlisi gazeteci Veyis Ateş 1 dakika 14 saniye. Öteki Habertürk görevlisi gazeteci Mehmet Akif Ersoy 54 saniye. Bu rakamlar aslında her şeyi gösteriyor. Süleyman Soylu topa girmiş, tek kale oynamış, istediği gibi konuşmuş ama gazeteci arkadaşlarımız bir miktar suskun kalmış!

Oysa milyonların ilgiyle beklediği ve izlediği o programın en büyük nedeni, özellikle Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz'ın isimleri idi. O kadar ki, ben bile ilk duyduğumda şöyle demiştim: “Aferin Süleyman Soylu'ya, demek ki bu arkadaşlarımızın karşısına oturmayı kabul etmiş!”

Peki Süleyman Soylu yeterli ve tutarlı bir şeyler söyleyebildi mi? Hayır!..Somut hemen hemen hiçbir şey yoktu. Sunucu hanım konuklarını ısrarla sıkıştırıyor ve uyarıyordu! “Süremiz bitiyor!” Amacı yeni sorular sorulmasına engel olmaktı.

Bitti bitiyor derken süre gerçekten bitti… Ama bizi bir sürpriz daha bekliyordu:Hemen ardından programın bu kez bant kaydı yayına girmesin mi!.. Demek ki yeterli süre hem de fazlasıyla varmış.

Önceki gece, Türk medyası adına bir yol kazası oldu.Süreçten kazançlı çıkan bence bir tek kurumdur: Yayın boyunca bol kepçe reklam alan Habertürk televizyonu! Bahanesi ne olursa olsun, gerek Süleyman Soylu ve gerekse gazeteci arkadaşlarımız için aynı şeyi söylemek ne yazık ki mümkün değil. Bu yayın medya dünyamızda bir örnek oluşturmalıdır. Kötü bir örnek!"