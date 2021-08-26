Sözcü yazarı Çölaşan: Salgın giderek daha ciddi boyutlara ulaşacak, büyük tehlike kapımızda

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "6 Eylül'de okullar açılacak…Ve istesek de istemesek de salgın giderek daha ciddi boyutlara ulaşacak.Siz bakmayın her gün il il yayınladıkları renkli haritalara!Onlar işin palavrası!..Gerçekler bambaşka. Büyük tehlike kapımızda." görüşünü savundu:

Çölaşan yazısında, "Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan resmi korona ölüm rakamları tehlikenin kapımızı nasıl çaldığının bir numaralı göstergesi.Her gün 250'ye yakın insanımız bu salgın nedeniyle can veriyor. Oysa bu rakam (eğer üzerinde oynama yapılmıyor idiyse) birkaç hafta öncesine kadar 30-40 dolaylarında idi.Bu anormal artışın nasıl patladığını bilen yok. Açıklama yapan herhangi bir sorumlu kuruluş da yok!" düşüncesini dile getirdi.