Sözcü yazarı Çölaşan: S-400 ve F-35 işi biraz kurcalansa sanırım altından Yüce Divanlık iki dosya çıkar

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "S-400 olayı şu anda bile karşımızda büyük bir “Meçhul” olarak duruyor. Bilinen tek şey, Rusya'ya ödenen 2.5 milyar dolar. Dua edelim de buharlaşıp uçmasın. İş bununla da bitmiyor… Bir de ABD'den satın almayı planladığımız son model F-35 jetler var. S-400 ve F-35 işi biraz kurcalansa sanırım altından Yüce Divanlık iki dosya çıkar" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "ABD ile bu konuda uzun görüşmeler yapıldı… Ve sekiz adet F-35 için anlaşma imzalandı. Karşılığında ABD'ye bir milyar 250 milyon dolar trink para ödendi. Uçaklar artık bizim malımız olmuştu… Ancak ABD bu konuda da su koyuvermeye başladı.S-400 sorunu çözülmezse üretimi biten F-35'leri Türk ordusuna teslim etmeyeceğini açıkladı… Ve dediğini aynen yaptı! Uçaklara el koyarak bunları ABD Hava Kuvvetlerine devretti. Recep Bey çok kızmıştı, gerekirse dava açacağımızı söyledi! İyi de, bu uçakların bedeli olan 1 milyar 250 milyon doları peşin ödemişti. O paradan da ses yok!" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Şimdi şu tabloya bir kez daha göz atalım!2.5 milyar dolar artı 1 milyar 250 milyon dolar eşittir 3 milyar 750 milyon dolar. Biz Türkiye olarak bu iki alım için bu parayı ödedik… Ve ilki depolarda yatıyor, ne olacağı bilinmiyor. İkincisinde uçaklara el kondu! Yav arkadaş bu nasıl iştir? Türk milletine her gün masallar okuyanların ağzı bu konularda hiç açılmıyor. Bu para petrol zengini hırsız Katar'ın, ya da Suudi Arabistan'ın parası değil. Ama bizi yönetenlere kimse bu hesabı sormuyor, kimse işin üzerine gitmiyor. Bu iş biraz kurcalansa, sanırım altından Yüce Divanlık iki dosya çıkar ve sorumlular adalet önünde hesaba çekilir… Zira sorumsuzluğun bu kadarını ancak adalet ve yargı paklar." ifadesini kullandı.

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