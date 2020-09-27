Sözcü yazarı Çölaşan: RTÜK iktidarın jandarması, ülkemize getirdikleri ‘basın özgürlüğü’ işte bu

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Halk TV’ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına tepki gösterdi. RTÜK’ün iktidarın jandarması olduğunu belirten Çölaşan, “Bu karar, iktidardan yana olmayan, eleştiren yayın kuruluşları ile gazetecilerin hangi koşullar altında gazetecilik yaptığının somut göstergesidir.” görüşünü savundu.

Çölaşan, “Büyük baskılar altındayız… Herhangi bir suç işlememiş olan nice gazeteciler cezaevine tıkılıyor… Hiçbirimiz yarın başımıza neler geleceğini, hangi davaların açılacağını, kimlerin gözaltına alınacağını bilmiyoruz. Ülkemize getirdikleri 'Basın özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü' işte bu.Halk TV'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu da geçer yahu!” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Halk TV'ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezası tebliğ edildi. Halk TV'nin cezanın durdurulmasına dönük hukuki girişimleri sonuçsuz kaldı. Halk TV ekranı, 27 Eylül Pazar gününü 28 Eylül Pazartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00'da kararacak ve 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00'da yeniden yayında olacak.

TIKLAYIN | RTÜK cezayı tebliğ etti; Halk TV beş gün karartılıyor!