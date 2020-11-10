Sözcü yazarı Çölaşan: Rezaletler gazeteciliğin ne durumlara düşürüldüğünü görme açısından hepimiz için yeterli

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yaygın medya ve iktidara yakın medyanın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına yer vermediğini hatırlatarak, "Bu dakikaya kadar tanık olduğumuz rezaletler Türkiye'de gazeteciliğin ne durumlara düşürüldüğünü görme açısından hepimiz için yeterlidir. Böyle gazetecilik olmaz." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Bunun sorumlusu hem iktidara parasal çıkarlar uğruna çanak tutan yandaş medya patronları, hem de bu rezaleti ‘Ekmek parası uğruna bile olsa' içlerine sindirip bu gibi oyunlara alet olan üst düzey gazetecilerdir… Onlar ellerine geçirdikleri balta ve testerelerle mesleğimizi kesip biçtiler, doğradılar ve iki paralık etmeyi başardılar!" düşüncesini dile getirdi.