T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı Çölaşan: Rezaletler gazeteciliğin ne durumlara düşürüldüğünü görme açısından hepimiz için yeterli

10 Kasım 2020 10:03

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yaygın medya ve iktidara yakın medyanın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına yer vermediğini hatırlatarak, "Bu dakikaya kadar tanık olduğumuz rezaletler Türkiye'de gazeteciliğin ne durumlara düşürüldüğünü görme açısından hepimiz için yeterlidir. Böyle gazetecilik olmaz." görüşünü savundu. 

Çölaşan yazısında, "Bunun sorumlusu hem iktidara parasal çıkarlar uğruna çanak tutan yandaş medya patronları, hem de bu rezaleti ‘Ekmek parası uğruna bile olsa' içlerine sindirip bu gibi oyunlara alet olan üst düzey gazetecilerdir… Onlar ellerine geçirdikleri balta ve testerelerle mesleğimizi kesip biçtiler, doğradılar ve iki paralık etmeyi başardılar!" düşüncesini dile getirdi.

 
 

ETİKETLER

Sözcü gazetesi yazarıEmin Çölaşanyaygın medyaiktidara yakın medyaHazine ve Maliye BakanıBerat Albayrakhabergazetecilik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24