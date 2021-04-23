Sözcü yazarı Çölaşan: Öyle durumlar vardır ki, ne kadar karşı olursanız olun iktidarın başarılı olmasını istersiniz, şimdi bu durumdayız

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Koronavirüs salgınında artan vaka sayılarını ve Türkiye’nin salgınla mücadelesini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Öyle durumlar vardır ki, ne kadar karşı olursanız olun, memleketi yönetmekte olan iktidarın başarılı olmasını istersiniz. Bizler şimdi bu durumdayız. Bu inanılmaz salgın konusunda başarılı olmalarını içtenlikle diliyoruz” diye yazdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sokağa çıkma yasağı getirildiğine işaret ederek, “Böylece istedikleri oldu, bayram törenleri bu vesile ile iptal edildi. Bazı göstermelik törenler yapılacak ve bayram kutlamaları konusu gündemden böyle düşürülmüş olacak. Salgın, iktidar için iyi bir mazeret oluşturdu!” diyen Çölaşan, “Böyle yarım yamalak, göstermelik önlemlerle hiçbir yere varamayacağımız artık kesinleşti” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.