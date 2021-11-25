Sözcü yazarı Çölaşan: NTV ve CNN Türk “tarafsız habercilik” ayaklarına yatıp millete sürekli iktidar propagandası yapmaktan sıkılmıyor

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının canlı yayınlandıktan sonra altyazılarda verilmesini ve bant kaydı olarak tekrar yayınlanmasını hatırlatarak, "Açık söylemek gerekirse bu yağcılık işlerini en iyi becerenler arasında özellikle iki kanal en başta geliyor. NTV ve CNN-Türk" eleştirisinde bulundu.

Çölaşan, iki kanalın "'tarafsız habercilik' ayaklarına yatıp millete sürekli iktidar propagandası yapmaktan sıkılmadığını" savunarak şöyle devam etti:

"Yaptıkları haberlerin çoğunun ardında iktidar propagandası, iktidar övücülüğü var… Bazen örtülü, bazen de açık bir biçimde!.. Ancak durum çakılmasın diye muhalefete, muhalif kesimlere de arada sırada yer vermeyi ihmal etmiyorlar. Patronları büyük iş adamları… NTV'ninki Ferit Şahenk. Yandaş olmak zorunda çünkü hükümetle milyarlarca dolarlık işleri var. Allah korusun, günün birinde hükümet birkaç karar alıp onu batırabilir.

CNN-Türk derseniz, patronu Demirören Ailesi. Aynı zamanda Hürriyet, Milliyet, Posta gazeteleri ile Kanal-D'nin sahibi. Ziraat Bankasına, yani devlete olan 750 milyon dolar borcunu ödemesi mümkün olmuyor ve iktidar bu konuda sorulan sorulara yanıt veremiyor. Şimdi siz gelin de bunlardan “Tarafsızlık (!)” bekleyin. Olur mu, mümkün mü! Hürriyet gazetesi neyse, Milliyet neyse, NTV ve CNN–Türk de odur."