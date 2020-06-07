Sözcü yazarı Çölaşan: Millî Piyango, BMW çekilişindeki kazanan numaraları hâlâ ilan etmedi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Millî Piyango'nun 16 Mayıs'ta gerçekleştiği BVMW çekilişinde kazanan numaraların hâlâ ilan edilmediğini hatırlattı. Çölaşan, "İktidara destek, kapalı kapılar ardında çekilişler düzenleyen özel sektör piyangosu!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Sonra, günün birinde özel sektör Milli Piyango İdaresi bir çekiliş düzenledi. Bu akıl kimindi, doğrusu bilemiyoruz.İdare mi işgüzarlık olsun diye akıl etti, yoksa onlara yukarıdan emir mi geldi? Meçhul! Ve günün birinde öğrendik ki, İdare yeni bir çekiliş düzenlemek üzere imiş: İki adet son model süper lüks BMW otomobil. İkisinin toplam değeri 950 milyon lira. Başka bir ikramiye falan yok. Çekilişin biletleri bayilerde satılmıyordu. Bir biletin fiyatı ne kadar, o da açıklanmıyordu. Çekiliş konusunda hiçbir tanıtım, hiçbir reklam yoktu. Herkes soruyordu bu işi niçin gizli tuttuklarını!.. Ben de burada defalarca sordum ama yanıt veremediler." ifadesini kullandı.

Çölaşan, "Sözüm ona çekiliş 16 Mayıs günü yapılacaktı. Çekiliş yapılmış!.. Belki hiç değilse kazanan iki numara gazetelerde falan ilan yoluyla açıklanır dedik, o da açıklanmadı!Ama iki kişi kazanmış!.. Öyle dediler! Sormaya devam ettik: 'Kardeşim böylesine önemli (!) bir amaç için hiç değilse kaç bilet sattığınızı, ne kadar hasılat elde ettiğinizi, BMW'lerin parasını çıkarıp çıkarmadığınızı söyleyin de bilelim.' Herhalde 'ticari sır' olsa idi, zira yanıt yine gelmedi, gelemedi. Yeni Milli Piyango işte bu… İktidara destek, kapalı kapılar ardında çekilişler düzenleyen özel sektör piyangosu!" görüşünü savundu.

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