Sözcü yazarı Çölaşan: Millet artık Sağlık Bakanı'na hiç güvenmiyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında verilerin şeffaf paylaşılmadığını tartışmalarını anımsatarak, "Millet artık Sağlık Bakanı'na hiç güvenmiyor" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Ortalıkta sözüm ona bir 'Bilim Kurulu' var… Çok değerli hekimlerden oluşan sayısı epeyce kalabalık, ancak göstermelik bir kurul… Bu konuda gerekli kararları alması gereken sadece Sağlık Bakanlığı, zorlayıcı önerilerde bulunması gereken ise Bilim Kurulu'dur. Ancak gelin görün ki, Bilim Kurulu tamamen etkisiz durumdadır. Bunu bilen değerli hocalarımız işte bu yüzden medyayı bireysel olarak kullanıyor. Verdikleri demeçleri her gün izliyoruz. Bazen çelişkili sözler söylediklerini de görüyoruz. Demek ki iktidar, söz konusu kurulun yetkilerini de eline geçirmiş, verilen kararlar siyasi doğrultuda oluyor." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Sağlık Bakanı derseniz millet ona artık hiç güvenmiyor.O, kendince siyaset yapıp olumsuz rakamları gizleme peşinde. Böylesine yaşamsal bir konuda bile parti genel başkanının emri ve kumandası altında. Gerekli kararları alması, ya da aldırması bir türlü mümkün olmuyor." ifadesini kullandı.

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