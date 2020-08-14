Sözcü yazarı Çölaşan: MHP’nin açıklamasının tek eksiği yazdıklarıma ve sorduğum soruların hiçbirine yanıt verememiş olması

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kaleme aldığı açık mektuba MHP'den gelen yanıtını bugünkü köşesinde değerlendirdi.

Çölaşan, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, dünkü Devlet Bahçeli mektubumla ilgili olarak bütün medyaya yazılı bir açıklama gönderdi. Söz konusu metin “Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan üslûpsuz açık mektubuna dair açıklama” başlığını taşıyor! Ben ne yazmışım, onlar ne diyor!.." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Valla bu açıklama için kendisine çok teşekkür ediyorum yani!.. O kadar muhteşem, dört dörtlük bir açıklama ki!.. Tek eksiği, yazdıklarıma ve sorduğum soruların hiçbirine yanıt verememiş ve soyut lâfları ile beni bir kez daha haklı çıkarmış olması! Neyse, bu kadarcık kusur kadı kızında bile olur!" yorumunu yaptı.

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