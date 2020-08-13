Sözcü gazetesi yazarı Çölaşan'dan Bahçeli'ye açık mektup: AKP yeterince güçlü olduğunu anladığı anda sizi ve partinizi silkeleyecek

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşesinde yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açık bir mektup kaleme aldı. Çölaşan, "AKP yeterince güçlü olduğunu anladığı anda sizi ve partinizi silkeleyecek" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Bu süreçte çok büyük yanılgınız var Devlet Bey. Zannediyorsunuz ki, AKP ile aranızdaki balayı, başka bir deyişle cicim ayları hep böyle sürüp gidecek. Yanılgınız işte burada! AKP gidişe bakacak, yeterince güçlü olduğunu anladığı ve işine geldiği anda sizi ve partinizi silkeleyecek. Başka bir deyişle yakasından düşürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "O zaman kalacaksınız size güvenen yurtsever ülkücülerle baş başa ama onların da elinden bir şey gelmeyecek… Ve ağzınızı açıp bir tek söz bile söylemeniz mümkün olmayacak! Hiçbir parti ‘Sadece muhalefete muhalefet yapmakla' durumu uzun süre idare edemez.Ama şimdi herkes görüyor ki siz bu kolay yolu benimsemişsiniz! Muhalefet partileri ‘Allah bir' dese ona da ilk karşı çıkan siz olursunuz!" yorumunu yaptı.

Çölaşan, "İktidar partisi değilsiniz ama maşallah, iktidar partisinden çok daha hızlı çıktınız! Bir tek eleştiri yok, sadece her konuda, ama her konuda kayıtsız şartsız destek var! Bu nasıl iştir Devlet Bey, acaba böyle bir küçük ortaklığın örneği dünyanın herhangi bir ülkesinde var mıdır? Neyse, bu mektubu şimdi okumuş oldunuz. Artık sırada bugünden başlayarak adamlarınızdan gelecek hakaret ve tehditleri beklemek var!" ifadesini kullandı.

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