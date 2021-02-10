Sözcü yazarı Çölaşan: Mehmet Ali Çelebi’nin CHP’den istifasını AKP'ye hizmet olarak gördüm

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Cezaevi yıllarında babası oğluna yapılanları kınamak ve karşı koymak için ne çabalar harcamıştı… Ne kadar düzgün, onurlu bir orta direk adamı idi. Şimdi CHP'den istifa edenlerin arasında Mehmet Ali'nin de yer aldığını görünce, doğrusunu isterseniz üzüldüm. Hem babası, hem de oğlu adına. Açık söyleyeyim, belki biraz ağır olacak ama oğlunun yaptığını AKP'ye hizmet olarak gördüm." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Yeni moda anlaşıldığı kadarıyla şöyle! CHP'den ayrılacaksın, gücüne kuvvetine bakmadan parti kuracaksın. Ancak bu işin şakaya gelmeyen bir başka boyutu var… Erdoğan ve partisine koz vereceksin. Başka bir deyişle seni stepne olarak kullanmaya kalkışacaklar. Nitekim başladılar bile. Aynı zamanda partisinin genel başkanı olan cumhurbaşkanı bu konuda bile CHP'yi suçlamaya girişti: 'CHP parçalanıyor. Tabela partisi olma yolunda ilerliyor!” ifadesini kullandı.