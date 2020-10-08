Sözcü yazarı Çölaşan: Maraş Kıbrıs'taki en büyük çıban başı, 46 yıllık beceriksizliğimizin bedelini mutlaka ödeyeceğiz

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Bu pazar günü KKTC'de seçim varmış ve bölgenin kıyı şeridi denize girmek isteyen ahaliye açılacakmış! Bir sonraki adım Maraş'ın iskâna açılması olacak ama zor iştir." görüşünü savundu. Çölaşan, "Maraş Kıbrıs'taki en büyük çıban başı, 46 yıllık beceriksizliğimizin bedelini mutlaka ödeyeceğiz" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Şimdi biz Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi ve Batı dünyasının baskıları doğrultusunda Maraş'ı iskâna açmaya karar verirsek neler olacak? O harabelerin sahipleri kimdir, nerededir? Binalar eski sahiplerine verilecek mi? Yeni sahipleri kim olacak, nasıl bir paylaşım yapılacak? Ya da o bölge bugün olduğu gibi harabe olarak mı kalacak? Bu konuda zaten suçlanıyoruz ve sürekli baskı altındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Çölaşan, "Maraş Kıbrıs'taki en büyük çıban başı… Maraş bölgesi şimdi savaştan çıkmış gibi bir harabe. Aradan 46 yıl geçti, öyle duruyor. Başımızdaki bir sürü bela gibi atsan atılmaz, satsan satılmaz! Elimizi bile süremedik. Biz Türkiye'de Maraş yasak bölgesine biraz uzak (!) olduğumuz için durumun ciddiyetini tam olarak kavramamız mümkün olmuyor. Bizim ilgi alanımıza fazla girmiyor… Ama uluslararası alanda başımız bundan sonra daha çok ağrıyacak. 46 yıllık beceriksizliğimizin bedelini mutlaka ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın