Sözcü yazarı Çölaşan: Koronavirüs kararları bilime göre değil, AKP'nin oy hesaplarına göre alınıyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin olarak, "Hiç kuşkunuz olmasın, bu kararlar bilime göre değil, AKP'nin oy hesaplarına göre alınıyor." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Bundan yaklaşık bir yıl önce yasaklamalar ve kısıtlamalar getirilirken güzel bir uygulama başlatmışlardı. Konunun uzmanı olan üniversite hocalarından oluşan bir kurul kurulmuştu. Adına da Bilim Kurulu demişlerdi! Sağlık Bakanlığı o hocalar tarafından yönlendirilecek, alınan ve vazgeçilen bütün kararlar o doğrultuda ortaya çıkacaktı.Ama gelin görün ki, bu Kurul fazla bir işe yaramadı. Arka plana itildi ve işin daha en başında etkinliğini yitirdi.-Medyatik olmanın tadına varan değerli hocalarımız olayın bireysel şov tarafına yöneldiler!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Durum günümüzde de değişmiş değil. Her gün verdikleri bireysel demeçlerle dikkat çektiler. Medyada görüntüleri ve fotoğraflarıyla yer alıp tanınmak ve popüler olmak çoğuna tatlı geldi. Biz bu gerçekleri yaşadık ve yaşıyoruz… Böyle olunca iş ister istemez siyasileşti. İktidar devreye siyaseti, başka bir deyişle kendi oy hesaplarını sokmak zorunda kaldı. Kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasakları falan ister istemez ikinci plana itildi." ifadesini kullandı.