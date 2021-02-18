Sözcü yazarı Çölaşan: Korona salgını sadece Recep Bey'in konuşma yapacağı AKP il kongrelerine uğramıyor!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Restoranlar, kafeler, kahvehaneler kapalı. Bunların sahipleri ve çalışanlarından oluşan en az iki milyon kişi perişan durumda.AKP'ninkiler hariç Türkiye'deki bütün genel kurullar, kongreler ve toplantılar yasak kapsamında ve ertelenmiş durumda. Demek ki bu konuda bilimsel gerçekler ortaya çıkmış, korona salgını sadece Recep Bey'in konuşma yapacağı AKP il kongrelerine uğramıyor!" görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "İktidara yaklaşık 20 yıl önce gelmişlerdi.Her şeyi, parlâmenter düzen dahil her şeyi altüst ettiler. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti tek adam ülkesi oldu. Sonucu soracak olursanız… Halkımızı göçerttiler, toplumun sinir sistemini bozdular. Kendilerini ve yandaşlarını şimdilik kurtarmış oldular! Bakalım bundan sonra neler göreceğiz." ifadesini kullandı.