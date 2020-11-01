Sözcü yazarı Çölaşan: Kim yetiştirdi bu sapık kafaları, bu ruh hastası zavallıları?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, 6.6 büyüklüğündeki İzmir depremi sonrasında sosyal medyada yapılan bazı provokatif mesajlara sert bir dille tepki gösterdi. Çölaşan, "Kim yetiştirdi bu sapık kafaları, bu ruh hastası zavallıları? Kimdir, kimlerdir bu manyakları bu yollara iten?" dedi.

Sosyal medyadaki bir, “İzmir'de 6.8 şiddetinde bir deprem. Çok geçmiş olsun Müslüman halkı. Ya Rabbim İzmirliler gibi zinaya ve nefsime değil seccademe köle et beni. Amin" mesajını anımsatan Çölaşan, şöyle yazdı:

"Müslüman' geçinen tipler bir felaketin ardından bile kin ve nefretlerini kusmaya devam ediyorlar. İşin ilginç yanı, bu sapıklar aynı zamanda korkak! Mesajlarına tepkiler yağınca hemen siliyorlar! Şimdi bunlar savcılıklara gidip ifade verirler ama endişem şudur ki, sonuçta hiçbir şey olmaz. Ya bırakılır, ya da sembolik cezalarla kurtulurlar!"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.