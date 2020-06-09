Sözcü yazarı Çölaşan: Kendi yazılarımızı, kendi sözlerimizi kendimiz sansür etmeyi ne yazık ki sürdürmek zorunda kalacağız

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alındığını hatırlatarak, "Darbe döneminde değiliz, sıkıyönetim ortamında yaşamıyoruz. Ama baskılar giderek artıyor. Daha da artacak" düşüncesini dile getirdi. Çölaşan, "Ve bizler kendi yazılarımızı, kendi sözlerimizi kendimiz sansür etmeyi ne yazık ki sürdürmek zorunda kalacağız." görüşünü savundu.

Çölaşan, "Şimdi başımıza yeni bir sansür çeşidi çıktı! Kendi kendini sansür etmek. İtiraf ediyorum, bazen bunu ben de yapmak zorunda kalıyorum. Yazıyı yazmışım ya da yazıyorum… Kendi kendime söyleniyorum: 'Bu bölümü çıkar da başımıza iş açılmasın' Nasıl iş açılır? Önce gözaltına alırlar, sonra savcının karşısına çıkarırlar. İsterlerse bir sürü gerekçe bulmaları mümkündür… Zaten bahane arıyorlar, tutuklanma olasılığınız yüksektir. Gerekçe hazır… Askeri veya siyasi casusluk, cumhurbaşkanına hakaret, toplumu kışkırtmak vesaire… Hele muhalif bir gazeteci iseniz, bu ortamda istedikleri her gerekçeyi bulmaları mümkündür." ifadesini kullandı.

Çölaşan yazısında şunları kaydetti:

"AKP iktidarı toplum üzerinde her açıdan baskı oluşturmaya çalışıyor. Suçsuz insanlar gözaltı süreci ve tutuklamalarla susturulmaya çalışılıyor. Yargı ellerinde…Süreç gözaltılarla başlıyor, sonra adliyeye sevk, savcılık ifadeleri ve mahkeme kararıyla tutuklanıp içeri tıkılmak! Gazeteciler, siyasetçiler ve çok sayıda masum insanımız her vesile ile alınıp götürülüyor. Ama en başta gelen iki kesim gazeteciler ve siyasetçiler"

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