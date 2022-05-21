Sözcü yazarı Çölaşan: İş o noktaya gelmiş ki Türk toplumu kanını verirken bile ‘beleş' peşinde

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Kızılay’ın Gaziantep’te düzenlediği spor ayakkabı hediyeli kan bağışı kampanyasını kaleme aldığı bugünkü yazısında, “İş o noktaya gelmiş ki Türk toplumu kanını verirken bile ‘beleş' peşinde” diye yazdı.

“Abartmadan söylüyorum, binlerce kişi kuyrukta bekliyor. Peki acaba insanlarımız o kuyruklara kan vermek için mi girmiş? Hayır, bedavadan bir çift spor ayakkabı edinmek için bekleşiyorlar. O ayakkabıların işporta fiyatı bilemediniz 30 lira” iyen Çölaşan, şunları kaydetti:

“Bunu yapanlar acaba haksız mı? O kuyruklarda bekleşenler açısından bakıldığında haklılar… Zira hayat pahalılığı altında çaresiz kalıp ezilmişler… Beleş bir çift ayakkabıyı duyunca koşup kuyruğa giriyorlar, saatlerce bekleşmeyi göze alıyorlar, sıra kendilerine geldiğinde ayakkabılar tükenmiş olduğu için hüsranla geri dönüp gidiyorlar. Kan vermek falan o anda unutuluyor çünkü avanta ortadan yok olmuş oluyor! Bu olay ülkemizin ve insanlarımızın ne duruma düşürüldüğünün somut göstergesidir. Ancak arada kaynadı gitti.”

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