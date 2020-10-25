Sözcü yazarı Çölaşan: İmamoğlu'nun İstanbul'daki salgın toplantısına çağrılmama kararının Sağlık Bakanı tarafından verildiğine inanmak için aşırı saf olmak gerek

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İstanbul'da pandemiyle ilgili toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmamasına tepki gösterdi. Çölaşan, "İmamoğlu'nun İstanbul'daki salgın toplantısına çağrılmama kararının Sağlık Bakanı tarafından verildiğine inanmak için aşırı saf olmak gerek" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Medyada yer alan bazı haberleri okuyunca hepimizin içini acayip bir korku bürüyor.Evet, korkuyoruz… Çünkü çaresiz kaldığımızı ve tehlikenin kapımızda olduğunu biliyoruz. Bütün dünyayı etkileyen salgın bizi de vurdu. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Mevsimi ve zamanı geldi… Grip aşısı yaptırmamız gerekiyor, aşı yok. Bir grip aşısı olayını bile yüzlerine gözlerine bulaştırdılar." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Sağlık Bakanı İstanbul'da salgınla ilgili üst düzey bir toplantı yapıyor ama İmamoğlu'nu çağırmıyor. Akıl alacak şey değildir… İstanbul'da il düzeyinde yapılan bu toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çağrılmama kararının Sağlık Bakanı tarafından verildiğine inanmak için aşırı saf olmak gerekir.Hiç kuşkum yok, o talimat kendisine en tepe noktadan verilmişti… 'Sakın ola ki onu çağırma, adam yerine koyma!' O makama milyonlarca kişinin oylarıyla seçilen ve korona kaptığı anlaşılan İmamoğlu da dün hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

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Neler yaşanmıştı?

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da artan Covid-19 vakaları için düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. İmamoğlu, söz konusu toplantıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendi. İstanbul’un bürokratlarının tamamının katıldığı toplantıdaki tek eksik İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'nun davet edilmemesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Independent Türkçe'nin İstanbul Valiliği kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu durumla ilgili, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu il bazında gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak bugünkü toplantı ani gelişti. Markar Esayan’ın cenazesinde Vali ve Koca birlikte hastaneye gidiyorlar, ardından da böyle bir toplantı gerçekleşiyor" açıklaması yapıldı.

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