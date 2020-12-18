Sözcü yazarı Çölaşan: İktidar yargısı işte böyle kuruluyor, İrfan Bey'i de bu muhteşem başarısı nedeniyle şimdiden kutlamak gerek!

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, dün Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimlerini köşesine taşıdı. Çölaşan, "İktidar yargısı işte böyle kuruluyor, İrfan Bey'i de bu muhteşem başarısı nedeniyle şimdiden kutlamak gerek!" görüşünü savundu.

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Çölaşan yazısında, "Sevgili okurlarım, son birkaç gün öncesine kadar İstanbul Başsavcısı olan İrfan Fidan, iktidara yargıda en yakın olanların başında geliyordu.Yargıyı ve iktidarı İstanbul'da temsil eden tartışmasız en yetkili kişi idi…İktidar günün birinde bir formül düşündü:İrfan Bey bu makamda yeterince kaldı ve epeyce yıprandı. Şimdi ona yeni bir görev verelim. Ocak ayında Anayasa Mahkemesi'nde Yargıtay kontenjanından bir üyelik boşalacak. Onu Anayasa Mahkemesi'ne üye seçtirip oradaki oy dengesini lehimize çevirelim. İrfan Bey önce (HSK tarafından) Yargıtay üyeliğine seçilecek, hemen ardından da Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılacak AYM'ye üye seçimi oylamasına katılacaktı. Her olasılık inceden inceye düşünüldü, İrfan Fidan önce Yargıtay üyesi yapıldı." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Koltuğuna bile oturmadan dün Yargıtay'da yapılan oylamaya katıldı ve en yüksek oyu alarak ilk üçe girmeyi başardı. Şimdi yetki Recep Bey'in elinde.Yeni Anayasa Mahkemesi üyesini üç isim arasından o seçecek.Yani dünkü seçimden sonra İrfan Fidan'ı seçeceği artık kesinleşti. İktidarı kutlamak (!) gerek.Her şeyin hesabını dikkatle yaptılar, örtüyü dantel gibi ördüler ve Anayasa Mahkemesi'nde yeni bir üyelik daha kazandılar.İktidar yargısı işte böyle kuruluyor.İrfan Bey'i de bu muhteşem başarısı nedeniyle şimdiden kutlamak gerek! 'Bağımsız ve tarafsız yargımızı' hep birlikte kutlayalım!" ifadesini kullandı.