AYM seçiminde Yargıtay tarih yazdı: Eski İstanbul Başsavcısı Fidan, henüz hiçbir faaliyette bulunmadığı Yargıtay’dan en yüksek oyu aldı

Yargıtay üyeliğine 27 Kasım’da seçilen ve seçildikten hemen sonra Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olduğunu açıklayan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, bugün yapılan seçimde henüz hiçbir faaliyette bulunmadığı Yargıtay’dan en yüksek oyu aldı. 110 Yargıtay üyesinin oyunu alan Fidan’a en yakın oy alan isim 65 oyda kalan Nevzat Özsoy oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yüksek oy alan üç isimden birini, Burhan Üstün’den boşalacak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçecek. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilmesi için Yargıtay’a üye seçildiği iddia edilen Fidan’ın, seçimde olumsuz sonuç alması durumunda yeniden İstanbul Başsavcılığı’na getirilebileceği iddia ediliyordu. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun, birkaç gün içerisinde, Ankara ve İstanbul’un yeni başsavcılarını da belirlemesi bekleniyor.

Seçim ertelendi, adaylar çekildi en yüksek oyu aldı

Anayasa Mahkemesi üyesi Burhan Üstün’ün görev süresinin dolacak olması nedeniyle Yargıtay’da AYM üyeliği seçiminin Aralık ayı başında yapılacağı önceden biliniyordu.

Seçimden hemen önce, HSK, sürpriz biçimde İstanbul Başsavcısı Fidan’la, Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı Yargıtay üyeliğine seçti. 27 Kasım’da yapılan seçimin hemen ardından Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

Yargıtay’ın genellikle kıdemli üyelerinden biri Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçiliyor. Henüz Yargıtay’da hiçbir faaliyeti olmayan, atandığı dairede hiçbir müzakereye katılmayan Fidan’ın adaylığı şaşkınlık yarattı. Ancak kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fidan’ın Anayasa Mahkemesi’ne atanmasını istediği, bu nedenle Yargıtay’a seçilmesine onay verdiği iddiaları konuşuldu.

Yargıtay’da, ay başında yapılacak seçimin, bazı üyelerin ve personelin Covid olması nedeniyle ertelenmesi de bu iddiaların yoğun olarak konuşulmasına, seçimin Fidan’ın işlemlerinin yetişmesi için ertelendiği iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.

Aynı dönemde, Fidan’ın eşine şiddet uyguladığı, dosyasının işleme konulduğu iddiası ortaya atıldı. Fidan, iddiayı yalanlarken, HSK de böyle bir dosya gelmediğini açıkladı. Yargıtay üyesi olan Fidan’la ilgili açıklamanın Yargıtay yerine HSK tarafından yapılması da dikkati çekti.

Seçimden önce, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne atanan Fidan’la birlikte, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk üyeleri Mikail Özdemir ve Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ile 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu aday olmuştu.

Seçim başlamadan Özdemir ve Kazdal adaylıktan çekildiklerini açıkladı, aday olmayacağı söylenen 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun ise adaylık dilekçesi sundu. Çekilen adayların seçimde şansı yüksek görülüyordu. Bu isimlerin Fidan’ın seçilebilmesi için çekildiği de iddia edildi.

En yüksek oyu aldı

Yargıtay’da bugün yapılan seçimde beklendiği gibi Fidan, henüz hiçbir faaliyette bulunmadığı Yargıtay’dan en yüksek oyu aldı. Seçimde 340 Yargıtay üyesi oy kullandı. Adaylardan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Oylardan 21'i boş çıktı, 15'i geçersiz sayıldı.

Böylece Anayasa Mahkemesinin yeni üyesinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar İrfan Fidan, Nevzat Özsoy, Mustafa Erol oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en çok oyu alan ilk 3 isim olan Fidan, Özsoy ve Erol arasından biri Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yapılan toplantılarda 10 Nisan 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, 23 Temmuz 2020'de de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na seçilen Burhan Üstün, 10 Ocak 2021'de yaş haddinden emekliye ayrılacak.