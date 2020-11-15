Sözcü yazarı Çölaşan: İktidar, pamuk ipliğine bağlı olan Türk ekonomisi için bir kumar oynadı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, “İktidar, pamuk ipliğine bağlı olan Türk ekonomisi için bir kumar oynadı…Zar attı… Birkaç kişiyi değiştirdi ve şimdilik kazanmış durumda." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Aslında buna Pirus zaferi denir. Geçici bir zaferdir. Muharebeyi kazandığınızı zannedersiniz ama sonuçta yenilirsiniz.Yani bir süre sonra neler olacağını iktidar da bilmiyor, bizler de bilmiyoruz. Onlar da, bizler de endişe ile bekliyoruz. Bu işler 'İşte başardık bile' (!) denilecek kadar kolay ve basit değildir. Göreceğiz bakalım! İşler kötüye giderse yeniden kadro değiştirirler, yeniden zar atarlar, tutarsa ne âlâ! Tutmazsa zaten ayvayı hep beraber yeriz." düşüncesini dile getirdi.