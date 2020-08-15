Sözcü yazarı Çölaşan: İktidar Muharrem İnce'yi CHP içine sokulmuş Truva atı olarak görüyor

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşesinde CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı ileri sürülen Muharre İnce'nin önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısını değerlendirdi. 'Yandaş' medya kanallarının İnce'Ye gösterdiği ilgiye dikkati çeken Çölaşan, "İktidar Muharrem İnce'yi CHP içine sokulmuş Truva atı olarak görüyor" dedi.

İnce'nin çok zamansız ve gereksiz bir çıkış yaptığı görüşünü ifade eden Çölaşan, "Onu CHP'nin içine sokulmuş Truva atı olarak gören iktidar medyası (TRT dahil) bütün gücüyle ona açıkça destek verdi" eleştirisinde bulundu.

"Yandaş medyaya bile önümüzdeki günlerde de umut verecek düzeyde asla değildi. Ve sonuçta, birkaç gün sonra unutulup gidecek" diyen Çölaşan, "4 Eylül'de Sivas'ta bir saman alevi daha izleyeceğiz, sonra o da unutulup gidecek. Altyapı zayıf olunca üzerine inşa edilmek istenen bina da doğal olarak yıkılmaya mahkûm olacak" sözlerini kaydetti.

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