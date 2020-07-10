Sözcü yazarı Çölaşan: İktidar istediklerini elde ettikten sonra Feyzioğlu'na, "Kusura bakma adamım, harç bitti yapı paydos" diyecek

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Meclis'te görüşmeleri süren 'çoklu baro' düzenlemesinin başrol oyuncusunun Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu olduğu öne sürdü. Çölaşan, "Cübbesinin ilikli ve fermuarlı ceplerinde birçok unvan taşıyor." görüşünü savundu. Çölaşan iktidarın düzenlemenin yasalaşmasının ardından Feyzioğlu'na, "Kusura bakma adamım, harç bitti yapı paydos" diyeceğini iddia etti.

Çölaşan, "İktidar kesimi bölünmüş barolar için ilk girişimde bulunmaya başladı bile! Yandaş avukatlar Ankara'da bu konuda ilk adımı attı, Hak ve Adalet Barosu kurmak için isim, patent hakkı almaya soyundu. Özellikle büyük illerimizde bundan sonra sık sık tanık olacağımız gerçek şu: Özellikle iktidara karşı olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi baroları parçalayıp karşılarına yenilerini çıkarmak… Ve Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) yeniden yapılandırıp Metin'i şimdilik kurtarmak! Aksi takdirde Metin ilk genel kurulda gidici. İktidarın Metin gibi sadık bir elemanın tasfiye edilmesine göz yumması elbette mümkün değildi." düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "AKP bu olayın mamasını bırakın Metin'e yedirmeyi, onunla bir tek lokmasını bile paylaşmaz. İktidarın güvendiği yüzlerce avukatı var. TBB derseniz, para kaynakları ve para gücü sonsuz olan bir kuruluş. Beş yıldızlı otelleri, restoranları, lokalleri var. Şimdi AKP gelsin de, piyasada kendi açısından yüzlerce güvenilir avukatı varken, TBB'yi Metin'e teslim etmeyi sürdürsün! Olacak iş değildir… İktidar istediklerini elde ettikten sonra Metin'e dönüp şöyle diyecektir: Kusura bakma adamım, harç bitti yapı paydos. Hizmetlerin için sana çok teşekkür ederiz…' Ve geçici olarak üstlendiği yandaşlık nöbetini gerçek sahiplerine devretmek zorunda kalacaktır " ifadesini kullandı.

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