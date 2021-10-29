Sözcü yazarı Çölaşan: Hiç kimse endişe etmesin, başkaları da günün birinde Vahdettin gibi gidecek

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Türkiye'nin yobaz ve Osmanlı hasretiyle yanıp tutuşan kafanın ellerinde" olduğunu savunarak, "Ama geçmiş olsun bayım, Osmanlı çoktaaan bitti" dedi.

Çölaşan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti uzun süredir yobaz, gerici, din tüccarı ve Osmanlı hasretiyle yanıp tutuşan kafaların elinde. Diyanet dahil onlar Atatürk'e düşman. Cumhuriyet'e baş koyan, vatanı kurtaran kadrolardan tiksiniyorlar. Ama geçmiş olsun bayım, Osmanlı çoktaaan bitti. Hanedan çekti gitti, son padişah hain Vahdettin –hem de Müslümanların halifesi idi- vatan kurtarılınca İstanbul'dan bir İngiliz zırhlısına bindi, servetiyle birlikte İngilizlere sığındı, kaçtı gitti…

Cumhuriyet emin ellerde. Hiç kimse endişe etmesin, başkaları da günün birinde Vahdettin gibi gidecek ve laik Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak."

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