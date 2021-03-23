Sözcü yazarı Çölaşan: Günümüzdeki Kuzey Kore veya geçmişteki Hitler Almanyası gibi bir diktatörlüğe mi dönüşeceğiz?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Öğrenci Andı'nın kaldırılması, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınması, HDP'ye kapatma davası açılması gelişmeleri sıralayarak, "Neler oluyor? Türkiye nasıl, hangi ölçülere göre yönetiliyor?" diye sordu.

Çölaşan yazısında, "Meclis var mı, yoksa orada sadece göstermelik olarak mı duruyor? Türkiye bundan sonra da 'tek adamın' canı çektiği gibi mi yönetilecek? Ya da günümüzdeki Kuzey Kore, veya geçmişteki Hitler Almanyası gibi bir diktatörlüğe mi dönüşeceğiz? Yok yok!.. Andımız'ı bile kaldırdıkları millet o kadarına izin vermez… Ama şu soru milyonlarca insanımızın hep aklında olacak ve sorulacak: 'Bu gidiş nereye efendiler, nereye!..” düşüncesini dile getirdi.

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