T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı Çölaşan: Günümüzdeki Kuzey Kore veya geçmişteki Hitler Almanyası gibi bir diktatörlüğe mi dönüşeceğiz?

"Bu gidiş nereye efendiler, nereye!"

23 Mart 2021 08:37

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Öğrenci Andı'nın kaldırılması, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınması, HDP'ye kapatma davası açılması gelişmeleri sıralayarak, "Neler oluyor? Türkiye nasıl, hangi ölçülere göre yönetiliyor?" diye sordu. 

Çölaşan yazısında, "Meclis var mı, yoksa orada sadece göstermelik olarak mı duruyor? Türkiye bundan sonra da 'tek adamın' canı çektiği gibi mi yönetilecek? Ya da günümüzdeki Kuzey Kore, veya geçmişteki Hitler Almanyası gibi bir diktatörlüğe mi dönüşeceğiz? Yok yok!.. Andımız'ı bile kaldırdıkları millet o kadarına izin vermez… Ama şu soru milyonlarca insanımızın hep aklında olacak ve sorulacak: 'Bu gidiş nereye efendiler, nereye!..” düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın...

Sözcü gazetesi yazarıEmin ÇölaşanGezi Parkıİstanbul SözleşmesiMerkez BankasıHDPkapatmadavaİBBAndımızneler oluyoryönetilmeKuzey KoreHitlerAlmanyatek adam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24