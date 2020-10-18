Sözcü yazarı Çölaşan: Grip aşısı yokluğunun bence en önemli bir nedeni yurt dışına taktığımız ve anormal boyutlara ulaşan borçlar

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Grip aşısı yokluğunun bence en önemli bir nedeni yurt dışına taktığımız ve anormal boyutlara ulaşan borçlar" görüşünü savundu.

Çölaşan, "Şu güzelim ülkeyi ve güzelim insanları ne hallere düşürmüş olduklarının somut örneği işe bu birkaç kelimelik yanıttır. Niçin?.. Çünkü grip aşısı Türkiye'de üretilemiyor. Tamamı yurt dışından ithal ediliyor. Zamanı geldi geçiyor ama piyasada tek doz aşı yok. Şimdi siz buna rezalet mi dersiniz komedi mi? Sağlık Bakanı vatandaşı uyarıyor ama aynı şahıs (eğer varsa) ağırlığını koyup aşı getirtemiyor!" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Grip aşısı yokluğunun bence en önemli bir nedeni var: Yurt dışına taktığımız ve anormal boyutlara ulaşan borçlar. Ankara'daki ABD Büyükelçisi bu konuda somut rakam bile vermişti: 'ABD ilaç firmalarına ödenmeyen borç miktarı 2 milyar 300 milyon dolara ulaştı. Türkiye bu işten kazançlı çıkmaz.' Büyükelçinin bu konuda yalan söyleyeceğini hiç sanmam. Nitekim bizimkiler bu sözleri yalanlayamadı. Ağızlarından bu konuda bir tek cümle bile duymadık. Üstelik aşı ve ilaç ithal ettiğimiz öteki ülkeleri de dikkate alırsak, bu borç rakamının çok daha yüksek olduğu ortaya çıkar. Başka ne olabilir ki?" ifadesini kullandı.

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