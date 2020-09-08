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Medya

Sözcü yazarı Çölaşan: Fatih Portakal'ın üzerinde büyük baskılar vardı, bırakmadığı takdirde başına çok büyük işler açılacağını anlamıştı

08 Eylül 2020 09:04

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, FOX TV'den ayrılarak emekliliğini isteyen Fatih Portakal'a ilişkin, "Üzerinde büyük baskılar vardı, bırakmadığı takdirde başına çok büyük işler açılacağını anlamıştı" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "Fatih Portakal niye ayrıldı? Yaptığı televizyon haberciliği nedeniyle kanalı ile arasında sürtüşme yoktu.Maaşını düzenli olarak alıyordu.Çalışma ekibi ve iş arkadaşlarıyla arası dört dörtlüktü. O halde ne oldu, niye durup dururken bırakmak zorunda kaldı?.. Çünkü üzerinde büyük baskılar vardı. Bırakmadığı takdirde başına çok büyük işler açılacağını anlamıştı. Hadise bu kadar basittir." değerlendirmesinde bulundu. 

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