Sözcü yazarı Çölaşan: Faruk Bildirici’nin yeni kitabını okuyunca ismini bildiğiniz bazı gazetecilerin marifetlerini, bu mesleğin etik kurallarını nasıl ayaklar altına aldıklarını göreceksiniz

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin "Medyanın ombudsmanı Saray'ın medyası" adlı kitabına ilişkin bir yazı kaleme alarak; "Kitabı okuyup öğrenince gerçekten şaşıracaksınız…En azından ismini bildiğiniz, ya da bilmediğiniz bazı “gazetecilerin” marifetlerini, bu mesleğin etik kurallarını nasıl ayaklar altında çiğnediklerini bire bir göreceksiniz. Bu kitap adeta bir macera romanı gibi." değerlendirmesini yaptı.

Çölaşan, "Faruk Bildirici’nin yeni kitabı" başlıklı yazısında, "Eğer öğrenmek istiyorsanız yapacağınız tek şey, bu kitabı mutlaka, ama mutlaka okumanızdır. İçinde öyle olaylar anlatılıyor ki, hayret verici… Sadece Hürriyet'in değil, aslında bütün medyanın iç yüzü! Faruk Bildirici çok önemli bir iş yapmış, Hürriyet Gazetesi'nin perde arkasında yaşadıklarını tek tek açıklamış. Ellerine sağlık diyorum." yorumunda bulundu.

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