Sözcü yazarı Çölaşan: Ekonomi reform paketi şimdiden unutuldu gitti

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz cuma günü açıkladığı ekonomi reform paketine ilişkin olarak, "Göstermelik paketi cuma günü açıkladılar, cumartesi günü kendi gazetelerinde son tantanası yapıldı ve iş bitti. Paket şimdiden unutuldu gitti. Bu ekonomi öyle paketle maketle düzelecek gibi değildir." görüşünü savundu.

Çölaşan yazısında, "Nasıl düzelir, onu kendileri bile bilmedikleri için böyle yuvarlak laflarla geçiştirmeye kalkışıyorlar!Eğer biliyor olsalardı, karşımıza böyle ciddiyetsiz bir paketle çıkmazlardı. Yapacağız edeceğiz!.. Yapın da görelim! " düşüncesini dile getirdi.