Sözcü yazarı Çölaşan’dan Kırıkkale 2. Aile Mahkemesi tarafından Arapça çıkarılan arama ilanına tepki: Kabul edilemez bir durum

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Kırıkkale 2. Aile Mahkemesi’nin bir boşanma davasında Arapça çıkardığı arama ilanına sert bir dille tepki gösterdi. Bunun kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Çölaşan, “Bunun adı taa 1928 yılında yapılan Harf Devrimi’ni hiçe saymaktır. Devrim yasalarına saygısızlık etmektir” dedi.

Sözcü yazarı Çölaşan, Ahmet Kurtoğlu adlı bir vatandaşın Türk uyruklu olmayan ve soy ismi mahkeme kararında yer almayan Amal isimli kadından boşanmak için açtığı davanın detaylarını şöyle aktardı:

“Kocası Ahmet Kurtoğlu, Türk uyruklu olmayan karısı hakkında geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmış. Ancak kadın adresinde bulunamadığı için kendisine tebligat yapılamıyormuş. Amal isimli kadının hangi ülke vatandaşı olduğu belli değil. Suriyeli, Iraklı, Afgan olabilir. Belli ki sığınmacı olarak yolu Türkiye'ye düşmüş ve burada evlenmiş. Mahkeme kararında kadının soyadı bile yer almıyor. Parantez içinde (Kahloul) diye geçiyor. Türk mahkemelerinde yabancı uyruklular tarafından, ya da onlar hakkında açılmış binlerce dava var…Ve şimdi bu mahkeme kararında görüldüğü gibi çok tehlikeli bir yol açılmak isteniyor. Arapça harflerle çıkarılan arama ilanı! Davalı olan bu kadın belli ki uzun yıllardan bu yana Türkiye'de yaşamış… Ama herhalde Türkçe öğrenmesi mümkün olmamış!.. Ve Kırıkkale'deki mahkeme işi gücü bırakmış, kadın okuyup anlasın diye tebligatını Arapça harflerle yapıyor! Kabul edilemez bir durum.”

Çölaşan, devamında konuya ilişkin şu görüşlerini aktardı:

“Davada taraflardan herhangi birinin Türkçe bilmiyor, ya da öyle görünüyor olması hiç önemli değildir. Sen Türk mahkemesi olarak duyurularını ve tebligatlarını sadece Türkçe harflerle yapmak zorundasın. Bunun aksine bir hüküm ne yasalarımızda var ne de yargının geleneklerinde…”

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