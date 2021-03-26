Sözcü yazarı Çölaşan'dan iktidara: Tam kapanma gerekiyorsa kapanalım, yeter ki sen millete sahip çıkmayı göze al

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, iktidara tam kapanma çağrısında bulundu.

Çölaşan yazısında, "Aylar geçiyor, insanlar can veriyor… Ey iktidar adam gibi önlem alsana, aldırsana kardeşim… Senin de nice siyaset arkadaşların bu salgında öldü. Cenazesine gidip namaza durmak, arkalarından onlara övgü düzmek yeter mi? Bundan sonrakiler, şimdilik hayatta kalanlar ne olacak? Bırak oy hesaplarını da, bundan sonra ne yapacağını düşün.Kesenin ağzını gariban vatandaşa da biraz olsun aç… Tam kapanma gerekiyorsa kapanalım. Yeter ki sen millete sahip çıkmayı göze alNutuk atmayı bir miktar ertele de adam gibi önlemler al, toplumu rahatlat." düşüncesini dile getirdi.